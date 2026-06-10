Петербуржец вскрыл сейф с деньгами и ювелиркой на 2 млн рублей по указу аферистов

Петербуржца задержали спустя три дня после кражи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодой петербуржец вскрыл сейф с деньгами и украшениями на 2 миллиона рублей по указу аферистов. Инцидент произошел на улиц Бутлерова. 48-летний владелец квартиры заявил о краже вечером 5 июня. Неизвестный проник в квартиру, используя ключи, которые ему передала несовершеннолетняя дочь хозяина. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Неизвестный стащил ювелирные украшения и деньги.

- Утром 8 июня на Красноармейской улице был задержан подозреваемый - 21-летний неработающий мужчина. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее астраханец угнал каршеринг, чтобы покататься по ночному Петербургу. Почти сразу машину с выбитым окном остановили полицейские.