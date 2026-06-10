Икону XV века из новгородского собора привезли на реставрацию в Ленобласть

Сохранились даже имена мастеров. Фото: Александр Дрозденко

Ценная икона Святителя Николая Чудотворца поступила в Международный центр реставрации в Рождествено. Ее привезли из Софийского собора Великого Новгорода.

Это первая икона в знаменитом деисусном ряду - так называют ряд икон с изображением Христа, Богородицы и святых. Его возвели в 1438 году, а в начале XVI века иконостас расширили и дополнили.

Фото: Александр Дрозденко

- В летописи сказано, что в 1509 году новгородский архиепископ Серапион приказал дописать деисусный ряд полностью. Сохранились даже имена мастеров, которые это делали: Ондрей Лаврентьев и Дерма Ярцев сын, - пишет 78.ru со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

Глава региона добавил, икона почти не пострадала за пять веков, что является большой редкостью и удачей. В конце XIX века ее слегка обновляли, но в сам красочный слой реставраторы не вмешивались. Теперь специалисты аккуратно удалят поздние наслоения и увидят ту самую авторскую живопись, которую создали мастера 500 лет назад.