Четырех отморозков, избивавших случайных людей, будут судить в Нижнем Новгороде

Компанию друзей, избивавших прохожих, будут судить в Нижнем Новгороде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде готовятся судить четырех отморозков, которые в течение нескольких дней избивали случайных прохожих в Ленинском районе. Эпизоды с нападением на людей произошли 8 и 12 июля 2025 года. В обоих случаях мужчины (им 21,23, 24 и 34 года) устраивали драку. 8-го числа они избили двух парней и стащили у одного из них умные часы. 12-го июля все было еще жестче. Пьяная компания хотела прокатиться на такси, но, получив отказ от водителя, начали скакать по его машине, помяли кузов, разбили стекла и его лицо. Отгонять отморозков даже выбегала жительница дома, где все случилось, - она взяла с собой швабру и мужа. Но и их тоже избили.

- В данный момент 21-летний и 34-летний обвиняемые сидят в СИЗО, 23-летний находится под домашним арестом, а 24-летний под подпиской о невыезде. Им вменили статьи о хулиганстве, грабеже, умышленном повреждении имущества и причинении тяжкого вреда здоровью, - пишет ИА «Время Н».

Уголовное дело в отношении компании объединили в одно производство и отправили в суд. Друзьям грозит до 12 лет колонии.