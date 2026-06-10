Сергей Жуков назвал своих кумиров среди музыкантов и актеров

Жуков рассказал о своих кумирах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, кто является его кумиром среди музыкантов. В интервью Общественной Службе Новостей известный певец признался, что фанатеет от Виктора Цоя и всего творчества группы «Кино». По его словам, их музыка вдохновляет до сих пор. Но есть любимчики у Жукова и среди актеров Голливуда. Его любовь к ним тянется с подросткового возраста.

- Больше всего меня вдохновляли некоторые легендарные актеры. К примеру, Жан-Клод ван Дамм, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер. С детства я сильнее всего фанател именно по ним. А среди музыкантов, если не считать Виктора Цоя, мне нравились Стиви Уандер, Элтон Джон. И этот ряд можно продолжать долго, - поделился Сергей Жуков в разговоре с журналистами.

Ранее певец рассказывал, что предпочитает отдых у себя на даче поездкам за границей.