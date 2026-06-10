Автобусы и трамваи изменят свои маршруты из-за праздника «Алые паруса»

Маршруты изменят автобусы, троллейбусы и трамваи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» в городе будут внесены изменения в работу общественного транспорта и введены ограничения для судов. С 11 по 12 июня в вечернее время будут изменены маршруты автобусов №№ 6, 7, 10, 24, 46, 76, 100, 191, 262, троллейбусов №№ 1, 7, 10, 11, 12 и трамвая № 3.

Также будет закрыт для движения Благовещенский мост 11 июня с 20:45 до 21:10 и 12 июня с 21:10 до 21:30. Дворцовый мост будет закрыт 11 июня с 21:10 до конца движения и 12 июня с 21:30 до конца движения. Троицкий мост будет закрыт 11 июня с 21:30 до 22:00 и 12 июня с 21:30 до конца движения.

Подробнее об изменениях в маршрутах можно узнать на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

- С 21:00 11 июня до 01:00 12 июня будут введены ограничения на движение судов по реке Неве от Троицкого моста до Благовещенского моста и по реке Малой Неве от реки Невы до Биржевого моста. Также ограничения будут распространяться на другие водные пути в указанные периоды, - уточнили в пресс-службе комитета по транспорту.

Кроме того, в эти дни будет введен запрет на стоянку судов, включая маломерные, у набережных и причалов.