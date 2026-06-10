Въезд на ЗСД с Предпортовой улицы перекроют с 11 до 17 июня из-за дорожных работ

Съезд ограничат из-за ремонтных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Въезд на ЗСД с Предпортовой улицы перекроют с 11 до 17 июня. С 2 часов ночи 11 июня 2026 года до 6 часов утра 17 июня 2026 года съезд с Предпортовой улицы на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в северном направлении будет закрыт из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе автомагистрали.

Для объезда перекрытого участка рекомендуется использовать заезд на ЗСД с Ленинского проспекта в северном направлении.

- Просим вас быть внимательными и осторожными при движении в районе проведения работ. Пожалуйста, следуйте указаниям временных дорожных знаков и информации на информационных табло, - рассказали в пресс-службе ЗСД.

Напомним, ранее стало известно, что автобусы и трамваи изменят свои маршруты из-за праздника «Алые паруса». В связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» в городе будут внесены изменения в работу общественного транспорта и введены ограничения для судов.