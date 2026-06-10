Политолог Топорнин: Болгария не будет поставлять орудие Украине из-за выборов

Политолог оценил заявления Болгарии о прекращении поставок оружия Киеву. Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты продолжают анализировать заявление Минобороны Болгарии о том, что они прекращают поставлять оружие Украине. Как считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, эти слова сказаны не случайно, а перед выборами в стране. При этом решение Болгарии вряд ли приведет к смене позиций Киева и Брюсселя, говорит политолог.

- Болгарские руководители выдвигают обещания в логике избирательной кампании нового премьер-министра Румена Радева. Ранее он заявлял, что нужно перестать накачивать украинцев оружием, потому что этот конфликт можно будет разрешить только дипломатическим путем. Так что решение Болгарии не неожиданное, просто у них такой рациональный подход, - цитируют политолога в URA.RU.

Также Топорнин не исключил, что болгарам попросту нечего передавать – они израсходовали все свои запасы арсенала.