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НовостиПолитика10 июня 2026 14:34

Политолог Топорнин: Болгария не будет поставлять орудие Украине из-за выборов

По мнению эксперта, руководство страны действует из логики предвыборных обещаний премьера
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Политолог оценил заявления Болгарии о прекращении поставок оружия Киеву.

Политолог оценил заявления Болгарии о прекращении поставок оружия Киеву.

Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты продолжают анализировать заявление Минобороны Болгарии о том, что они прекращают поставлять оружие Украине. Как считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, эти слова сказаны не случайно, а перед выборами в стране. При этом решение Болгарии вряд ли приведет к смене позиций Киева и Брюсселя, говорит политолог.

- Болгарские руководители выдвигают обещания в логике избирательной кампании нового премьер-министра Румена Радева. Ранее он заявлял, что нужно перестать накачивать украинцев оружием, потому что этот конфликт можно будет разрешить только дипломатическим путем. Так что решение Болгарии не неожиданное, просто у них такой рациональный подход, - цитируют политолога в URA.RU.

Также Топорнин не исключил, что болгарам попросту нечего передавать – они израсходовали все свои запасы арсенала.