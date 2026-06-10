Мать из Челябинска, месяц прятавшую тело дочери в диване, не отправили в колонию

Мать, которая месяц прятала тело дочери в диване, осудили в Челябинске. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мать из Челябинска, которая около месяца прятала в своем диване тело мертвой пятилетней дочери, не сядет в колонию. Калининский районный суд дал ей 1,5 года ограничения свободы. Как пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда, женщине изначально вменяли убийство ребенка. Ей грозил огромный срок, но в итоге дело переквалифицировали в ходе расследования.

- Мертвую девочки нашли в диване 3 ноября 2025 года. На ее теле нашли колото-резаные раны. Выяснилось, что ребенок умер примерно месяц назад, однако ее мать никому об этом не рассказала. Более того, женщина зачем-то фотографировалась с трупом. По предварительной информации, девочка скончалась во время купания в ванной, - сообщает информагентство.

Раскаялась ли мать, не уточняется.