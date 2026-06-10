Стало известно о личности похитителя 10-летней девочки из Нижневартовска

Ранее судимый мужчина оказался похитителем 10-летней девочки в Нижневартовске. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижневартовске продолжается расследования громкой истории с похищением 10-летней девочки. Напомним, ребенок пропал 7 июля возле Комсомольского озера. Школьницу искали двое суток и обнаружили в квартире 47-летнего местного жителя. По данным информагентства URA.RU, которое ссылается на источник в правоохранительных органах. похитителем оказался рецидивист. После задержания его отправили в СИЗО.

- Мужчине назначили психиатрическую экспертизу, с ним проводятся следственные действия. Известно, что он не похищал никого ранее. С девочкой работают врачи и психологи. Пока не ясно, что именно похититель хотел от ребенка. Предварительно, он не трогал школьницу и не навредил ей, - передает издание.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетней. Мужчине грозит колония, если не окажется, что он умалишенный.