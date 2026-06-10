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НовостиПроисшествия10 июня 2026 15:50

Педофил из Москвы несколько лет притворялся 14-летней девочкой в Сети и писал мальчикам

Мужчина делал это, чтобы общаться с детьми и назначать им встречи для прогулок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Извращенец из Москвы писал мальчикам в Сети и звал на прогулки в метро.

Извращенец из Москвы писал мальчикам в Сети и звал на прогулки в метро.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Московские полицейские задержали педофила, который несколько лет сидел в соцсетях и мессенджерах под фейковым аккаунтом 14-летней девочки и общался с «ровесниками». По информации URA.RU, в основном мужчина писал мальчикам. Он втирался к ним в доверие, предлагал обмениваться фотографиями и назначал встречи в метрополитене.

- Также обнаружилось, что педофил посещал детские площадки и тайком следил там за детьми. Его удалось задержать после инцидента 8 июня, когда он домогался до семилетнего мальчика в вагоне подземки на станции «Водный стадион». Полиция продолжает проверку по факту происшествия, устанавливаются иные возможные эпизоды, - передает информагентство.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что клиентка СПА-салона отсудила компенсацию за то, что массажист стянул с нее трусы во время сеанса.