На въезде в Пулково оформили уникальные цветники к Году единства народов России

На территории аэропорта «Пулково» завершили создание цветников. Фото: gov.spb.ru

На территории аэропорта «Пулково» завершили создание цветников, посвященных Году единства народов России. Декоративные сферы с национальными орнаментами и пейзажами получили подсветку и были заполнены растениями. Специалисты подготовили участок: удалили старый дерн, завезли новый почвогрунт и сформировали рельеф. Затем высадили около 50 тысяч однолетних цветов, среди которых бегония, петуния, пиретрум, тагетес, подсолнечник, агератум, вербена и цинерария.

- Композиции у входа в аэропорт посвящены различным федеральным округам России и Петербургу. Сферы отражают культурное богатство Уральского, Южного, Северо-Кавказского, Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Приволжского и Северо-Западного округов, а также Северной столицы, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

Например, сфера Уральского федерального округа украшена гранями алмаза и стилизованным Каменным цветком из сказок Павла Бажова. А участок, посвящённый Южному федеральному округу, наполнен солнечным светом и образами бескрайних полей и пшеницы. Санкт-Петербург представлен узором «кобальтовая сетка» Императорского фарфорового завода, а у его подножия разбит классический партерный цветник.

Благодаря внутренней подсветке, экспозиция будет радовать глаз и в ночное время. Цветники будут украшать въездную группу аэропорта до осенних заморозков.