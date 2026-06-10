Асфальт обрушился на набережной канала Грибоедова. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

В Адмиралтейском районе Петербурга на набережной канала Грибоедова произошла коммунальная авария. На пересечении со Столярным переулком провалился асфальт, образовав большую яму. Кроме этого, за углом из люка забил фонтан, и вода стала обильно вытекать на улицу. Об этом сообщил читатель «КП-Петербург».

- Набережная канала Грибоедова, 69. На месте уже работает аварийная бригада, - рассказал читатель «КП-Петербург».

Большая яма образовалась из-за обвала асфальта на канале Грибоедова

Пока неизвестно, что именно стало причиной коммунальной аварии. Специалисты выставили ограждение вокруг места обвала.

Напоминаем, жителям и гостям Петербурга не рекомендуют приближаться к местам утечки и пересекать ограждения и предупреждающие знаки. Избегайте затопленных улиц и тротуаров.

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