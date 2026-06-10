По факту аварии проводится проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12-летнего квадроциклиста госпитализировали после ДТП в Ленобласти. Авария произошла в полдень в деревне Аннолово Тосненского района. По предварительным данным, 12-летний мальчик управлял квадроциклом RATO ATV и двигался от автодороги «Павловск - Косые Мосты» в сторону улицы Ореховой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

- Юный водитель не справился с управлением, в результате чего квадроцикл опрокинулся. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.

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