Жители Нарвы не смогут посмотреть концерт ко Дню России в Ивангороде

Вот такой вид открывался с берега Нарвы на сцену в Ивангороде 9 мая. Фото: t.me/the_narvanews

Жителям Нарвы не удастся посмотреть концерт ко Дню России по ту сторону границы на берегу Ивангорода. Как пишет Moika78.ru со ссылкой на коллег из ТАСС, сцену не смогут развернуть лицом к эстонцам, как это было 9 Мая, когда тысячи жителей Нарвы вышли на набережную отпраздновать День Победы. Для ивангородцев уже раскрыли программу мероприятий на 12 июня.

- На Видовой площади в Ивангороде ждут гостей. Там пройдет праздничный концерт под названием «Пою тебе, моя Россия!». Кроме того, всех желающих ждут на ярмарке, а для самых маленьких подготовят детскую программу, - сообщает издание.

Впрочем, посмотреть концерт эстонцам можно будет, перейдя границу. Правда, с 15 июня изменится время работы пограничного пункта «Нарва-1». Его сократят на четыре часа, пройти границу можно будет только с 7:00 до 19:00. Ранее КПП был открыт до 11 часов вечера. При этом российский пункт со стороны Ивангорода продолжает работать круглосуточно.