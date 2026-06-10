Мужчину госпитализировали после пожара в однушке на проспекте Науки

Пожарные справились с возгоранием за сорок минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчину госпитализировали после пожара в однушке Петербурга. Инцидент произошел вечером 10 июня на проспекте Науки в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- В однокомнатной квартире выгорел балкон площадью 7 квадратных метров. Пожарные справились с возгоранием за сорок минут, - рассказали в пресс-службе ведомства. Для ликвидации пожара было задействовано 15 спасателей и три единицы техники.

В результате происшествия пострадал мужчина. Его доставили в больницу. На данный момент уточняется состояние пострадавшего.

Напомним, ранее двое человек пострадали в пожаре около Финляндского вокзала. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Поначалу пожар получил второй номер сложности, а затем, через несколько минут, его ранг был повышен до третьего.