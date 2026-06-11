Водителя привлекли к административной ответственности. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге водитель иномарки едва не сбил мужчину на пешеходном переходе. Кадрами с камер видеонаблюдения поделились в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на переходе без светофора. Водитель Hyundai не сбросил скорость и не остановился, хотя мужчина долгое время подгадывал момент и уже ступил на «зебру». Машина проехала в считанных сантиметрах от пешехода. Трагедии удалось избежать только благодаря быстрой реакции пешехода.

Иномарка не пропустила пешехода в Петербурге Видео: t.me/ugibdd78

- Все происходящее зафиксировали камеры городского видеонаблюдения. По этим записям сотрудники Госавтоинспекции быстро нашли нарушителя. Им оказался 62-летний мужчина, - рассказали в дорожной полиции.

Водителя привлекли к административной ответственности. С ним также провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных нарушений.