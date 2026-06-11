Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Петербурге водитель иномарки едва не сбил мужчину на пешеходном переходе. Кадрами с камер видеонаблюдения поделились в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел на переходе без светофора. Водитель Hyundai не сбросил скорость и не остановился, хотя мужчина долгое время подгадывал момент и уже ступил на «зебру». Машина проехала в считанных сантиметрах от пешехода. Трагедии удалось избежать только благодаря быстрой реакции пешехода.
Видео: t.me/ugibdd78
- Все происходящее зафиксировали камеры городского видеонаблюдения. По этим записям сотрудники Госавтоинспекции быстро нашли нарушителя. Им оказался 62-летний мужчина, - рассказали в дорожной полиции.
Водителя привлекли к административной ответственности. С ним также провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных нарушений.