Движение поездов на участке Калище - Ораниенбаум восстановили

Первая электричка отправилась со станции Калище 11 июня в 06:37 утра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области снова запустили поезда на участке Калище - Ораниенбаум. Первая электричка отправилась со станции Калище 11 июня в 06:37 утра. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- Движение было прервано 6 июня из-за ремонтных работ. Целых пять дней пассажиров возили автобусами по объездному маршруту. Теперь железнодорожное сообщение вернулось в обычный график, - напомнили пассажирам.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в полдень 11 июня откроют и автомобильное движение по трассе 41А-007 между Большой Ижорой и Лебяжьем. Этот участок также был закрыт.

Восстановительные работы проводили специалисты Министерства обороны вместе с региональными службами. Оперштаб объявил: теперь движение на участке полностью безопасно.