Рецидивист ударил администратора ножницами, чтобы украсть очки в ТЦ на Планерной

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Парень с ножницами напал на администратора магазина в ТЦ Приморского района и украл очки. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 июня 24-летний парень зашел в магазин, взял с прилавка очки и направился к выходу, не заплатив. Администратор заметил это и попытался остановить вора. Между ними завязалась драка. Нападавший ударил работника ножницами, после чего скрылся. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу.

- Полицейские подняли записи с камер, опросили свидетелей и уже на следующий день вышли на след. Задержанный оказался безработный 24-летний местный житель, за плечами которого уже около десятка судимостей, - рассказали в полиции.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за разбой. Его задержали. Теперь ему грозит новый срок.