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НовостиПроисшествия11 июня 2026 9:47

Ребенок выпал из окна в Ленобласти и попал в больницу

Мальчик получил тяжелые травмы
Регина МАРИНЕЦ
Ребенок залез на подоконник открытого окна и упал вниз.

Ребенок залез на подоконник открытого окна и упал вниз.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в поселке Синявино Кировского района. Он выжил, но попал в больницу. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.

Трагедия произошла в квартире на улице Кравченко. Ребенок залез на подоконник открытого окна и упал вниз. Рядом не было взрослых, которые могли бы его остановить. Мальчик получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице, где врачи оказывают ему квалифицированную помощь.

- Следственный отдел по городу Кировску возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - уточнили следователи.

Назначены судебные экспертизы, которые должны установить точный характер и степень тяжести полученных травм. Также следователи принимают меры к установлению причин и условий, которые привели к трагедии.