Соревнования по легкой атлетике ограничат движение в центре Петербурга 13 июня

Запрет на движение транспорта будет действовать на нечетной стороне набережной реки Мойки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

13 июня в Петербурге пройдут соревнования по легкой атлетике «Санкт-Петербург. Экиден. 42.195/6». В связи с этим событием в центре города будут введены временные ограничения для автотранспорта. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Так, запрет на парковку будет действовать на Исаакиевской площади, набережной Мойки вдоль Синего моста и на Большой Морской улице вдоль Исаакиевского сквера - с полуночи 9 июня до 23:59 15 июня; в Черноморском, Азовском и Керченском переулках - с полуночи до 23:59 13 июня, - передает агентство.

Запрет на остановку распространяется на Университетской набережной, Биржевой площади, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейском проезде, Адмиралтейском проспекте, Сенатской площади, Английской набережной и других участках - с полуночи до 23:59 13 июня.

Также будет действовать сужение проезжей части на Исаакиевской площади - с полуночи 9 июня до 23:59 15 июня; на Благовещенском мосту, площади Трезини и Английской набережной - с 6:00 до 15:00 13 июня.

Запрет на движение транспорта будет действовать на нечетной стороне набережной реки Мойки, на чётной стороне набережной реки Мойки от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко (за исключением маршрутного транспорта) - с полуночи 12 июня до 23:59 14 июня; на ряде других улиц - с полуночи до 23:59 13 июня и с 6:00 до 15:00 13 июня.