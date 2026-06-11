В 11 районах Петербурга введут ограничения движения из-за ремонта дорог

Для объезда участков, где ограничено движение, рекомендуют использовать иные маршруты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГАТИ объявила об ограничениях движения транспорта в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах Петербурга с 13 по 16 июня. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Так, из-за строительства инженерных коммуникаций в Адмиралтейском районе с 14 по 18 июня будет закрыто движение по Почтамтскому переулку от Почтамтской улицы до Большой Морской. В Выборгском районе - в связи с ремонтом инженерных сетей с 15 по 18 июня движение по Крапивному переулку от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского проспекта будет ограничено.

В Калининском - работы по ремонту дорожного покрытия 14 июня приведут к ограничению движения по проезду Нартовской улицы между Пискарёвским проспектом и Нартовской, а с 15 по 16 июня - по Меншиковскому проспекту от проспекта Непокорённых до улицы Верности, и в Курортном - с 16 по 27 июня в связи с реконструкцией инженерных сетей будет закрыто движение по Кривоносовской улице в Зеленогорске от переулка Героев до Гражданской.

В Московском районе с 13 июня по 12 сентября из-за установки временного ограждения будет закрыто движение по Алтайской улице от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина. С 13 июня по 24 сентября из-за строительства надземного перехода будет ограничено движение по Пулковскому шоссе от улицы Струве до Орбитальной. В Невском - с 15 по 28 июня в связи с реконструкцией инженерных сетей будет закрыто движение по улице Пинегина от улицы Ольги Берггольц до проспекта Елизарова.

Петроградский район: с 14 по 16 июня из-за ремонта дороги будет ограничено движение по 2-й Берёзовой аллее от Каменноостровского проспекта до набережной реки Крестовки.

Петродворцовый район: с 13 по 26 июня в связи с ремонтом дорожного покрытия будет закрыто движение по Ораниенбаумскому шоссе в Петергофе от Морской улицы до Ораниенбаумского спуска, а также по Ораниенбаумскому спуску от Ораниенбаумского шоссе до Собственного проспекта.

Приморский район: с 15 июня по 30 августа из-за строительства газопровода будет закрыто движение по Лосиной улице в поселке Лисий Нос от Моховой улицы до Озерковской. Также с 15 по 17 июня, с 28 по 30 августа и с 5 по 6 сентября из-за строительства инженерных сетей будет закрыто движение по Большому проспекту в посёлке Лисий Нос от Сестрорецкой до Красноармейской.

Пушкинский район: с 15 июня по 27 июля в связи со строительством дороги будет ограничено движение по Петербургскому шоссе в Пушкине от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта.

Фрунзенский район: с 16 июня по 27 июля из-за реконструкции инженерных сетей будет закрыто сквозное движение по улице Салова от Волковского проспекта до улицы Самойловой.

- Для объезда участков, где ограничено движение, рекомендуется использовать альтернативные маршруты, - уточнили в пресс-службе ГАТИ.