Петербуржцам рассказали о первых симптомах рассеянного склероза

Пациента должно насторожить резкое снижение зрения на один глаз, боль при движении глазного яблока. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июня в России отмечают День рассеянного склероза. Многие путают эту болезнь с возрастными нарушениями памяти, но на самом деле все иначе. Врач-стажер неврологического отделения Елизаветинской больницы Алена Басина объяснила Piter.TV, что это за заболевание и как его распознать.

- Рассеянный склероз - аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. Иммунная система пациента атакует миелин - вещество, которое содержится в головном и спинном мозге. Возникает воспаление, на месте которого образуется бляшка - что-то вроде шрама. Отсюда и название, - пояснила Басина.

Симптомы могут быть разными. Пациента должно насторожить резкое снижение зрения на один глаз, боль при движении глазного яблока. Также возможны снижение чувствительности или слабость в руке и ноге с одной стороны тела, нарушение мочеиспускания. При поражении мозжечка появляется неустойчивость при ходьбе. При поражении больших полушарий - снижение памяти, внимания и других когнитивных функций.

Врач подчеркивает: каждый из этих признаков может быть лишь одним из симптомов. Рассеянный склероз способен маскироваться под инсульт или другие заболевания. Поэтому при первых симптомах нужно немедленно обращаться к врачу, а не пытаться поставить себе диагноз самостоятельно.