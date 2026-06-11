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НовостиЗдоровье11 июня 2026 12:47

Петербуржцам рассказали о первых симптомах рассеянного склероза

Врач Басина: Рассеянный склероз может маскироваться под инсульт
Регина МАРИНЕЦ
Пациента должно насторожить резкое снижение зрения на один глаз, боль при движении глазного яблока.

Пациента должно насторожить резкое снижение зрения на один глаз, боль при движении глазного яблока.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июня в России отмечают День рассеянного склероза. Многие путают эту болезнь с возрастными нарушениями памяти, но на самом деле все иначе. Врач-стажер неврологического отделения Елизаветинской больницы Алена Басина объяснила Piter.TV, что это за заболевание и как его распознать.

- Рассеянный склероз - аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. Иммунная система пациента атакует миелин - вещество, которое содержится в головном и спинном мозге. Возникает воспаление, на месте которого образуется бляшка - что-то вроде шрама. Отсюда и название, - пояснила Басина.

Симптомы могут быть разными. Пациента должно насторожить резкое снижение зрения на один глаз, боль при движении глазного яблока. Также возможны снижение чувствительности или слабость в руке и ноге с одной стороны тела, нарушение мочеиспускания. При поражении мозжечка появляется неустойчивость при ходьбе. При поражении больших полушарий - снижение памяти, внимания и других когнитивных функций.

Врач подчеркивает: каждый из этих признаков может быть лишь одним из симптомов. Рассеянный склероз способен маскироваться под инсульт или другие заболевания. Поэтому при первых симптомах нужно немедленно обращаться к врачу, а не пытаться поставить себе диагноз самостоятельно.