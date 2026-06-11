Лариса Долина рассказала о необычном подарке внучке от ее отца

По словам певицы, сама она этим летом практически не планирует отдыхать из-за насыщенного рабочего графика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка России Лариса Долина поделилась подробностями семейного отдыха и рассказала, какой необычный подарок получилa ее внучка Александра от своего отца. Об этом сообщает Peterburg2.ru.

По словам певицы, сама она этим летом практически не планирует отдыхать из-за насыщенного рабочего графика. После завершения экзаменов в Московском государственном институте культуры артистку ждут вступительные испытания для новых студентов, а также участие в крупных музыкальных форумах и фестивалях.

Тем временем 14-летняя внучка Долиной уже успела провести часть каникул на море. Девочка отправилась на отдых вместе с отцом на побережье Азовского моря.

Как рассказала артистка, главным сюрпризом для Александры стало само путешествие. Вместо традиционного перелета отец организовал поездку на автомобиле, превратив дорогу в отдельное приключение.

Семья предпочитает не раскрывать подробности личной жизни и не афиширует личность отца Александры. Однако певица подчеркнула, что подобные поездки помогают укреплять семейные отношения и дарят подросткам новые впечатления.

Пока внучка отдыхала на море, сама Долина вместе с мамой девочки подготовила для нее еще один приятный сюрприз к возвращению домой. Детали артистка раскрывать не стала.