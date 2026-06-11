Со временем Оливер и Селия привыкли друг к другу. Фото: https://max.ru/id7813671209_gos

В Ленинградском зоопарке обитатели переехали в летние жилища, и для некоторых это стало началом интересных событий. Агути по имени Оливер и Селия, наконец, стали жить вместе. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка. Селия прибыла в Петербург из Астрахани в феврале, и сначала находилась на карантине. После этого сотрудники отдела «Приматы» начали знакомить ее с Оливером. Но симпатия возникла не сразу.

- Ухаживание Оливера не сразу были приняты Селией. Агути выражают свою симпатию необычным способом: самец встает на задние лапы и опрыскивает избранницу мочой, чтобы показать свое расположение, - рассказали сотрудники Ленинградского зоопарка.

Агути Оливер съехался со своей невестой Селией в Ленинградском зоопарке Видео: https://max.ru/id7813671209_gos

Однако со временем Оливер и Селия привыкли друг к другу, и последняя попытка свести грызунов оказалась успешной. Теперь они живут вместе в летнем вольере рядом с павильоном «Тропический дом».