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НовостиЗвезды11 июня 2026 14:42

Концертный директор Александра Буйнова опроверг сообщения о микроинсульте у певца

Представитель артиста заявил, что информация о проблемах со здоровьем не соответствует действительности
Юлия СТАЛИНА
По словам представителя артиста, состояние здоровья Буйнова не вызывает опасений.

По словам представителя артиста, состояние здоровья Буйнова не вызывает опасений.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Концертный директор народного артиста России Александр Буйнов Сергей Пудовкин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о якобы перенесенном певцом микроинсульте. Как сообщает NEWS.ru, представитель артиста заявил, что информация о проблемах со здоровьем не соответствует действительности.

Поводом для обсуждения стали публикации в ряде Telegram-каналов, где утверждалось, что 76-летний исполнитель якобы перенес микроинсульт и проходил обследование в медицинском учреждении. В сообщениях также говорилось, что артист обратился к врачам из-за скачков артериального давления и общей слабости.

Однако концертный директор певца опроверг эти сведения и заверил поклонников, что поводов для беспокойства нет.

- Спасибо за беспокойство. С Александром Буйновым все прекрасно. Присланная информация не соответствует действительности, - сообщил Сергей Пудовкин.

По словам представителя артиста, состояние здоровья Буйнова не вызывает опасений, а распространяемые сообщения о микроинсульте не имеют под собой реальных оснований.