Глава Комтранса Петербурга Минкин: автопилот не сможет позаботиться о пассажирах

Трамваи не спешат избавляться от машинистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург не станет первым регионом страны, где по улицам пойдут беспилотные трамваи. Как объяснил в беседе с изданием 78.ru председатель комитета транспорту Петербурга Денис Минкин, это осознанное решение, продиктованное заботой о пассажирах.

- Заботу о пассажирах автопилот проявить не сможет. Самолеты уже очень давно летают на автопилоте, но на борту всегда есть пилоты и стюардессы, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров, - отметил Минкин. - Поэтому даже если мы переведём общественный транспорт на беспилотный подвижной состав, внутри всё равно нужен будет человек - стюард, бортпроводник. Так что с экономической точки зрения мы ничего не выигрываем. Так почему же этим человеком на борту не может быть водитель?

По словам Минкина, в Петербурге активно внедряется система помощи водителю, которая положительно сказывается на безопасности общественного транспорта.

- Мы добились эффекта: количество аварий сократилось в десятки раз. А забота о людях - это то, что нам дорого, и водители нам дороги, - объяснял чиновник.