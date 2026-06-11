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НовостиОбщество11 июня 2026 15:30

Людмила Чурсина завещала похоронить себя в Петербурге

Согласно ее воле, народную артистку СССР похоронят на Сестрорецком кладбище
Юлия СТАЛИНА

Народную артистку СССР Людмила Чурсина похоронят в Петербурге в соответствии с ее прижизненным пожеланием. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на представителей Центральный академический театр Российской армии, где долгие годы служила актриса.

По данным издания, местом захоронения станет Сестрорецкое кладбище. Решение было принято в соответствии с последней волей артистки, которую родственники и коллеги намерены исполнить.

Также стало известно, что церемония отпевания пройдет 12 июня в одном из соборов Санкт-Петербурга. Точное место проведения религиозного обряда организаторы пообещали назвать позднее.

О смерти Людмилы Чурсиной стало известно накануне. По информации СМИ, причиной ухода актрисы стала продолжительная болезнь. Артистке было 84 года.

Людмила Чурсина родилась в 1941 году в Сталинабаде (ныне Душанбе). После окончания школы она поступила в Театральное училище имени Щукина, хотя изначально планировала связать свою жизнь с точными науками. Впоследствии она стала одной из самых известных актрис советского и российского кино.

За десятилетия творческой деятельности Чурсина сыграла около 150 ролей в кино и на театральной сцене. Ее работы вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, а сама актриса завоевала любовь нескольких поколений зрителей.