Штраф 20 тысяч рублей или арест до 15 суток: Что грозит россиянам за неприличное тату на пляже

Россиянам грозят штрафы за демонстрацию татуировок на пляже. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Пляжный сезон стартовал, а потому юристы напоминают: за демонстрацию татуировок на пляже можно получить штраф и даже административный арест. Речь идет, конечно, не обо всех тату, а о тех, которые публично демонстрируют запрещенные или провокационные надписи, пишет «Абзац». Например, за рисунок экстремистского или националистического характера можно попасть на штраф от 1 до 2,5 тыс. рублей.

- За символы или слова, призывающие к возбуждению ненависти по расовому, половому, национальному или религиозному признакам - от 10 до 20 тысяч рублей, либо арест до 15 суток или обязательные работы до 100 часов, - предупреждает вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Если же тату содержит неприличные рисунки и маты, то это могут расценить как мелкое хулиганство и наказать штрафом от 500 до 1 тысячи рублей, либо так же арестом до 15 суток.

И да, сама по себе демонстрация тату с запрещенными символами уже является правонарушением, добавляет юрист.