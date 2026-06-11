84-летняя Анастасия Чурсина работала до последних дней, чтобы содержать племянниц

Анастасию Чурсину похоронят в Сестрорецке. Фото: teatrarmii.ru

Актриса Анастасия Чурсина, которая скончалась в Петербурге в возрасте 84-х лет, до последнего момента работала, была задействована в спектаклях. Как выяснило издание 78.ru, артистка не покидала сцену, чтобы финансово помогать родным: своему племяннику и двум его дочерям.

- Мои внучатые племянники нуждаются в моей зарплате. Пока жива и есть силы, буду работать на них. Должна их обеспечить. Эту клятву дала своей сестре, - рассказала Чурсина в 2022-м. - Я их очень люблю, и фактически они мои внучки. Когда умер папа Алексея, а затем и мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра.

Анастасия Чурсина несколько лет назад переехала в Петербург, чтобы заботиться о родных своей сестры. Как ранее сообщала «КП-Петербург», прощание с артисткой состоится 12 июня. На 11:30 назначена траурная церемония и отпевание в Спасо-Преображенском соборе. Похоронят актрису на Сестрорецком кладбище.