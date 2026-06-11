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НовостиОбщество11 июня 2026 15:11

Нутрициолог объяснила, можно ли есть ягоды прямо с куста без мытья

Нутрициолог Дивинская: Есть немытые ягоды с куста рискованно для здоровья
Юлия СТАЛИНА
Если человек один раз съест горсть ягод прямо с куста на собственном участке, серьезных последствий, скорее всего, не будет.

Если человек один раз съест горсть ягод прямо с куста на собственном участке, серьезных последствий, скорее всего, не будет.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Употребление ягод прямо с куста на даче может показаться безобидным, однако полностью безопасной такую привычку назвать нельзя. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на биохимика и нутрициолога Анна Дивинская.

По словам специалиста, многое зависит от того, где растут ягоды и в каких условиях за ними ухаживают. Если речь идет о собственном участке, расположенном вдали от дорог и промышленных зон, а растения не обрабатывались агрессивными химическими препаратами, риски для здоровья действительно невелики.

Однако полностью исключать опасность не стоит.

- Ягоды прямо с куста - это отдельное дачное удовольствие. Но все зависит от того, что именно на них находится. Если участок не затапливается, не удобряется свежим навозом и расположен вдали от трасс, риски невысоки. Другое дело - пестициды, - пояснила Анна Дивинская.

Эксперт отметила, что после обработки кустов специальными средствами необходимо соблюдать сроки ожидания, указанные производителем препаратов. При этом простое ополаскивание водой не всегда способно удалить вещества, которые уже проникли внутрь ягоды через кожицу.

Еще одним фактором риска специалист назвала птиц. По ее словам, на ветках кустарников часто остаются следы жизнедеятельности пернатых, которые могут стать источником различных микроорганизмов.

- Птицы сидят на ветках, и это факт. Опасность невысокая, но она существует. Именно поэтому ягоды все же лучше ополаскивать перед употреблением, - подчеркнула нутрициолог.

Вместе с тем эксперт успокоила дачников: если человек один раз съест горсть ягод прямо с куста на собственном участке, серьезных последствий, скорее всего, не будет.