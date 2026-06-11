Прощание с актрисой Людмилой Чурсиной пройдет 12 июня. Фото: teatrarmii.ru

Прощание с актрисой Людмилой Чурсиной пройдет в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге. Об этом сообщил источник «КП-Петербург». Церемония отпевания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной пройдет 11:30 в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, д. 1.

- В 13:00 начнется церемония захоронения на Сестрорецком кладбище, - рассказал источник «КП-Петербург».

Великая актриса скончалась на 85-м году жизни от продолжительной болезни. Зрителям Чурсина особо запомнилась по ролям в таких фильмах, как «Два билета на дневной сеанс», «Журавушка», «Виринея», «Адъютант его превосходительства» и «Олеся».

Ее актерская карьера началась с приглашения в Театр имени Вахтангова после окончания Театрального училища имени Щукина. С 1965 года она работала на киностудии «Ленфильм», а с 1974 года служила в Московском театре имени Пушкина. Через десять лет Чурсина присоединилась к Театру Армии, где исполнила около 20 центральных ролей на сцене Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА).