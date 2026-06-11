Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 16:16

Подросток пострадал в горящей подсобке в доме на проспекте Обуховской обороны

На месте работали 3 пожарные машины и 15 сотрудников МЧС
Маргарита СУРИНА
Причины возгорания пока не установлены.

Причины возгорания пока не установлены.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подросток пострадал в горящей подсобке в жилом доме на проспекте Обуховской оборон в Невском районе. 11 июня в 16:02 в экстренные службы Петербурга поступило сообщение о возгорании на проспекте Обуховской Обороны. В подсобном помещении многоквартирного дома начался пожар, который охватил площадь в 6 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Пожарные расчеты прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание к 16:46. На месте происшествия работали 3 единицы пожарной техники и 15 сотрудников МЧС. К сожалению, в инциденте пострадал подросток. Его госпитализировали, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Причины возгорания пока не установлены. Сотрудники экстренных служб продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть бдительными.