В Петербурге подросток подрался с пожилым охранником у гаражей и отправился в больницу

В результате инцидента оба участника конфликта получили химические ожоги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Московском районе Петербурга подросток подрался с пожилым охранником у гаражей. Инцидент произошел на Пулковском шоссе 9 июня. Оказалось, что между юношей и мужчиной вспыхнула ссора, которая переросла в потасовку. Причем не просто, а с перцовым баллончиком. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В результате инцидента оба участника конфликта - мужчина и подросток - получили химические ожоги глаз. Они были доставлены в медпункт для оказания помощи. Охранник получил ушибы головы и также обратился за медицинской помощью, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ведется проверка.

Напомним, ранее подросток пострадал в горящей подсобке в доме на проспекте Обуховской обороны. На месте работали 3 пожарные машины и 15 сотрудников МЧС.