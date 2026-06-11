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НовостиОбщество11 июня 2026 17:25

Сексолог объяснил, почему некоторых мужчин привлекают женщины с пышными формами

Сексолог Кульгавчук: Инстинкт размножения объясняет тягу мужчин к женщинам в теле
Юлия СТАЛИНА
Эксперт считает, что предпочтения могут меняться в зависимости от жизненных обстоятельств.

Эксперт считает, что предпочтения могут меняться в зависимости от жизненных обстоятельств.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предпочтение мужчин к женщинам с пышными формами может быть связано как с психологическими, так и с эволюционными факторами. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал психолог и сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам специалиста, в ряде случаев объемные формы могут ассоциироваться у мужчины с ощущением заботы, безопасности и эмоционального комфорта. Он отметил, что подобные предпочтения иногда связывают с особенностями детского опыта и образом матери.

- В психоаналитической традиции первичный объект любви – мать, которая ассоциируется с источником питания и заботы. Поэтому некоторые мужчины могут бессознательно воспринимать женщин с более выраженными формами как символ тепла и защищенности, - пояснил эксперт.

Кроме того, Кульгавчук считает, что предпочтения могут меняться в зависимости от жизненных обстоятельств. В периоды стресса или ощущения нестабильности люди нередко тяготеют к образам, которые ассоциируются с надежностью и достатком.