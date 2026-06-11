Более 180 фасадов капитально отремонтировали в Петроградском районе за пять лет

В Петербурге продолжают реставрировать фасады дореволюционных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петроградском районе Петербурга расположено более 900 дореволюционных домов. Эти здания являются важной частью исторического наследия города, и их сохранение - одна из приоритетных задач местной администрации. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков в программе «Петербург – город решений» сообщил о планах по капитальному ремонту фасадов жилых зданий.

- Под руководством Александра Дмитриевича администрация уделяет особое внимание сохранению исторического облика города и вопросам ремонта фасадов. С 2020 по 2025 год в Петроградском районе капитально отремонтировали более 180 фасадов, - рассказал Ваньчков.

По словам Ваньчкова, в этом году в программе капитального ремонта - ремонт 40 домов. На ближайшие два года запланировано около 37 ремонтов. Возможно, список домов, подлежащих ремонту, будет расширен.