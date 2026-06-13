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НовостиПолитика13 июня 2026 8:22

Политолог Зудин: ЕС нужно доказывать, что он что-то может

Запрет на въезд отслужившим россиянам в Европу назвали демонстративной мерой без практического эффекта
Дарья ЧАУС
По мнению экспертов, ЕС нужно показывать превосходство прежде всего перед своими гражданами.

По мнению экспертов, ЕС нужно показывать превосходство прежде всего перед своими гражданами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз предложил запретить въезд россиянам, служившим в армии с начала СВО. Инициативу Урсулы фон дер Ляйен обсуждают в рамках 21-го пакета санкций. Однако опрошенные URA.RU эксперты считают: практического эффекта эта мера не даст.

Политолог Алексей Зудин уверен: оценивать инициативу нужно не по статистике, а по психологическому эффекту. По его мнению, Евросоюзу важно демонстрировать активность – прежде всего перед собственными гражданами.

– Евросоюзу нужно активно доказывать себе и другим, что он что-то может. Что он может оказывать на Россию какое-то влияние. Необходимо демонстрировать активность. И, скорее всего, эти санкции – из демонстративной серии. Практический эффект будет ограниченный, – заявил Зудин.

Он пояснил: сложно оценить, какую долю выезжающих в ЕС россиян составляют военнообязанные. Те же, кто был серьезно связан с Европой, уже сменили место жительства. Оставшиеся человеческие связи – в основном по линии родства – вряд ли представляют критическую величину.

– Думаю, что количество таких людей в общем ограничено. И вряд ли может представлять какую-то критическую величину, – резюмировал политолог.

По данным АТОР, в 2025 году почти 43 тысячи россиян получили отказ в шенгенской визе. Только на консульских сборах потери могли составить около 3,6–3,7 млн евро. Однако новые ограничения, по мнению Зудина, картину принципиально не изменят.