Политолог Зудин: ЕС нужно доказывать, что он что-то может

По мнению экспертов, ЕС нужно показывать превосходство прежде всего перед своими гражданами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз предложил запретить въезд россиянам, служившим в армии с начала СВО. Инициативу Урсулы фон дер Ляйен обсуждают в рамках 21-го пакета санкций. Однако опрошенные URA.RU эксперты считают: практического эффекта эта мера не даст.

Политолог Алексей Зудин уверен: оценивать инициативу нужно не по статистике, а по психологическому эффекту. По его мнению, Евросоюзу важно демонстрировать активность – прежде всего перед собственными гражданами.

– Евросоюзу нужно активно доказывать себе и другим, что он что-то может. Что он может оказывать на Россию какое-то влияние. Необходимо демонстрировать активность. И, скорее всего, эти санкции – из демонстративной серии. Практический эффект будет ограниченный, – заявил Зудин.

Он пояснил: сложно оценить, какую долю выезжающих в ЕС россиян составляют военнообязанные. Те же, кто был серьезно связан с Европой, уже сменили место жительства. Оставшиеся человеческие связи – в основном по линии родства – вряд ли представляют критическую величину.

– Думаю, что количество таких людей в общем ограничено. И вряд ли может представлять какую-то критическую величину, – резюмировал политолог.

По данным АТОР, в 2025 году почти 43 тысячи россиян получили отказ в шенгенской визе. Только на консульских сборах потери могли составить около 3,6–3,7 млн евро. Однако новые ограничения, по мнению Зудина, картину принципиально не изменят.