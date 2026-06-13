Дерматолог Матвеева: Агрессивные пилинги летом провоцируют пигментацию

Пилинги делают кожу уязвимой перед ультрафиолетом, что влияет на пигментацию кожи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением тепла многие пытаются экстренно обновить кожу перед отпуском. Но дерматологи предупреждают: радикальные процедуры летом могут обернуться проблемами. Как сообщает Онлайн47, одна из самых частых ошибок – чрезмерное отшелушивание.

Дерматолог Анна Матвеева пояснила: после зимы кожа обезвожена и чувствительна. Агрессивные пилинги, ретиноевые программы и лазерные шлифовки делают ее уязвимой перед ультрафиолетом и провоцируют пигментацию.

– Такие процедуры рекомендуется переносить на осень или зиму, когда солнечная активность значительно ниже, – подчеркнула специалист.

Гораздо эффективнее сейчас восстанавливать защитный барьер и увлажнять кожу. Летом стоит отдавать предпочтение легким текстурам – флюидам, эмульсиям, гель-кремам. В составе приветствуются гиалуроновая кислота, ниацинамид, керамиды и пантенол.

Дерматолог Мария Вериченко добавила, что хорошей основой летнего ухода становятся увлажняющие тонеры и сыворотки. А главное правило сезона – солнцезащита. Эксперты рекомендуют SPF 30–50 широкого спектра и регулярное обновление защиты. Также перед летом стоит проверить родинки у дерматолога.