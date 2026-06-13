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НовостиЗдоровье13 июня 2026 9:21

Дерматолог Матвеева: Агрессивные пилинги летом провоцируют пигментацию

Специалисты советуют не забывать летом про SPF
Дарья ЧАУС
Пилинги делают кожу уязвимой перед ультрафиолетом, что влияет на пигментацию кожи.

Пилинги делают кожу уязвимой перед ультрафиолетом, что влияет на пигментацию кожи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением тепла многие пытаются экстренно обновить кожу перед отпуском. Но дерматологи предупреждают: радикальные процедуры летом могут обернуться проблемами. Как сообщает Онлайн47, одна из самых частых ошибок – чрезмерное отшелушивание.

Дерматолог Анна Матвеева пояснила: после зимы кожа обезвожена и чувствительна. Агрессивные пилинги, ретиноевые программы и лазерные шлифовки делают ее уязвимой перед ультрафиолетом и провоцируют пигментацию.

– Такие процедуры рекомендуется переносить на осень или зиму, когда солнечная активность значительно ниже, – подчеркнула специалист.

Гораздо эффективнее сейчас восстанавливать защитный барьер и увлажнять кожу. Летом стоит отдавать предпочтение легким текстурам – флюидам, эмульсиям, гель-кремам. В составе приветствуются гиалуроновая кислота, ниацинамид, керамиды и пантенол.

Дерматолог Мария Вериченко добавила, что хорошей основой летнего ухода становятся увлажняющие тонеры и сыворотки. А главное правило сезона – солнцезащита. Эксперты рекомендуют SPF 30–50 широкого спектра и регулярное обновление защиты. Также перед летом стоит проверить родинки у дерматолога.