Роспотребнадзор назвал семь безопасных пляжей Ленобласти

Из 20 пляжей Ленобласти отдыхать безопасно можно на семи пляжах Приозерского района. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверили качество воды в водоемах, предназначенных для отдыха. Результаты оказались невеселыми: безопасно купаться можно лишь на семи пляжах региона.

Как сообщает Онлайн47, специалисты взяли 40 проб в 20 зонах рекреации в Выборгском, Волховском, Всеволожском, Приозерском, Киришском, Сланцевском, Бокситогорском и Тихвинском районах. Пригодными признали только семь – и все они находятся в Приозерском районе.

Купаться разрешили в озерах Ратное, Снетковское, Петровское, Отрадное, Раздолинское и Мичуринское, а также в реке Бурной. Вода в остальных 13 акваториях не соответствует гигиеническим нормативам.

В ведомстве напомнили: купание в непригодных водоемах может обернуться кишечными инфекциями и кожными заболеваниями. Перед поездкой на пляж стоит свериться со списком безопасных мест.