Мошенники в Петербурге начали разводить на деньги через сайты знакомств

Мошенники засели на сайтах для знакомств. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники в Петербурге активизировались на сайтах знакомств. Схема простая – вы списываетесь с симпатичной девушкой или парнем на специальном дейтинг-сервисе или в приложении. Внешне анкета напоминает реальную, общение тоже не выдает аферистов, но в какой-то момент собеседник предлагает скачать другое приложение или перейти «чатиться» в якобы защищенный мессенджер. Все это уловки, чтобы вы скачали себе на телефон или компьютер вредоносное программное обеспечение (ПО).

- Кроме того, мошенники могут прислать вам ссылку на скачивание сервиса для обмена фото. Если перейти по таким ссылкам и установить опасное ПО, аферисты могут получить доступ к вашим соцсетям и мессенджерам, читать переписку и рассылать сообщения от вашего имени. Как итог, ваши данные украдут, - рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рекомендации стандартные: Приложения надо устанавливать только через официальные магазины, нельзя вводить свои логины и пароли на «левых» сайтах. В идеале оборвать контакт с собеседником, если он ведет себя подозрительно, а все его присланные подозрительные ссылки удалить от греха подальше или никогда на них не нажимать. При малейших подозрениях, что вас взломали, – срочно менять пароли.