Путин наградил дирижера Мастранджело орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Фабио Мастранджело наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Владимир Путин наградил известного дирижера и пианиста Фабио Мастранджело орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президент подписал в символичную дату – День России. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил худрука Музыкального театра имени Шаляпина и назвал ее заслуженной.

- Это признание вашего вклада в развитие российской культуры, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного. – Ваш талант дирижера и выдающегося постановщика продолжают традиции классического искусства. Отдельно хочется отметить работу над городским фестивалем «Опера – всем», которое каждый год сбирает десятки тысяч зрителей и слушателей.

Фабио Мастранджело является частым гостем радио «Комсомольская правда в Петербурге». В частности, в одном из интервью итальянец признался, что влюбился в Северную столицу России всего за пять минут.