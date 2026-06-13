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НовостиЗвезды13 июня 2026 10:25

Путин наградил дирижера Мастранджело орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Александр Беглов поздравил худрука Музыкального театра имени Шаляпина с почетной наградой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Фабио Мастранджело наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Фабио Мастранджело наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Владимир Путин наградил известного дирижера и пианиста Фабио Мастранджело орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президент подписал в символичную дату – День России. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил худрука Музыкального театра имени Шаляпина и назвал ее заслуженной.

- Это признание вашего вклада в развитие российской культуры, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного. – Ваш талант дирижера и выдающегося постановщика продолжают традиции классического искусства. Отдельно хочется отметить работу над городским фестивалем «Опера – всем», которое каждый год сбирает десятки тысяч зрителей и слушателей.

Фабио Мастранджело является частым гостем радио «Комсомольская правда в Петербурге». В частности, в одном из интервью итальянец признался, что влюбился в Северную столицу России всего за пять минут.