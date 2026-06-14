Кратковременные дожди и до +22 градусов ожидаются в Петербурге

А в Ленинградской области ожидается от +18 до +23 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге сегодня, 14 июня, местами пройдут кратковременные дожди, сообщают синоптики. При этом воздух прогреется от +20 до +22 градусов. По прогнозу метеоролога Михаила Леуса, погоду в регионе будет определять тыловая часть циклона, выходящего в акваторию Ботнического залива.

В Ленинградской области ожидается от +18 до +23 градусов. Местами возможны грозы. Ветер будет юго-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

- В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, по области с грозами, - сообщил Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

По словам синоптика, в понедельник в Петербурге и Ленобласти также местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура составит от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется от +20 до +22 градусов.