Станция метро «Пионерская» остановила работу из-за вещей пассажира в эскалаторе

Вещи пассажира затянуло в экскалатор и работа станции застыла на полчаса. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Станция метро «Пионерская» днем 14 июня временно работала только на выход из-за внеплановой остановки эскалатора. Вход для пассажиров был ограничен с 14:15.

Причиной сбоя стало попадание личных вещей пассажира в механизм эскалатора. На станцию направили аварийно-восстановительные службы метрополитена для устранения неисправности.

- В 14:37 станция «Пионерская» работает в обычном режиме, - сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

После спасательной операции все были целы. Во время ограничений пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом. После завершения работ станция возобновила обслуживание пассажиров в штатном режиме.

Ранее сообщалось о новом этапе строительства станции метро «Каменка» в Приморском районе Петербурга. Сейчас специалисты разрабатывают грунт внутри ограждающей конструкции для сооружения верхней плиты покрытия станции.