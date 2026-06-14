Троих мужчин, стрелявших по припаркованной «Ладе Веста», задержали в Ленобласти

По предварительным данным, у припаркованной «Лады Веста» было разбито боковое водительское стекло. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в стрельбе по припаркованному автомобилю.

Инцидент произошел 13 июня около 23:39 на улице Заводской в деревне Новолисино. В полицию поступило сообщение от очевидца о повреждении автомобиля в результате выстрелов.

По предварительным данным, у припаркованной «Лады Веста» было разбито боковое водительское стекло.

- В ходе выезда на место происшествия установлено, что выстрелы были произведены из неустановленного оружия. По подозрению в совершении преступления задержаны трое ранее судимых разнорабочих из Кемеровской области в возрасте от 34 до 48 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все задержанные доставлены в отдел полиции и помещены в спецпомещение. В отношении них составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.