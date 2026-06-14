В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб водитель питбайка

Смертельная авария произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смертельная авария произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области в ночь на 13 июня. На трассе «Питер - Ручьи» столкнулись питбайк и маршрутный автобус.

По предварительным данным, около 00:02 на 79-м километре дороги водитель питбайка Kews K 16 Nb 300 выехал на встречную полосу и врезался в автобус «ПАЗ Вектор».

- В результате ДТП водитель питбайка от полученных травм скончался на месте происшествия, его личность устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За рулем автобуса находился 52-летний мужчина. О его состоянии не сообщается. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали о массовом ДТП на КАД. Пять автомобилей столкнулись на скоростной трассе. Предварительная причина аварии - несоблюдение водителем автомобиля Vilvo дистанции. Кроме повреждений у машин также пострадали люди: двое взрослые и ребенок получили травмы и нуждались в госпитализации.