Политолог назвал циничным удар Киева по панораме "Оборона Севастополя". Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

Искусствоведы и ученые продолжают подсчитывать ущерб от атаки Украины по музею-панораме «Оборона Севастополя». Предварительно, на восстановление полотна Франца Рубо уйдет минимум три года. В частности, делать реставрацию вызвались сотрудники петербургской академии художеств имени Репина. Тем временем политологи и военные эксперты объясняют причины бомбежки Киева по святыне. В частности, бывший советник президента России Сергей Танкевич назвал удары по панораме подлыми и циничными.

- Многие из тех, кто оборонял Севастополь от интервентов в 1854-1855 годах, были украинцами. Взять того же известного матроса Кошку, который отдал свою жизнь. Но это общая многовековая история стала целью для подлых атак Киева. До этого момента Зеленский пытался уничтожить историческую память двух стран своими драконовскими законами на Украине и сносом памятников, а теперь он атаковал такой важный мемориальный символ как Севастопольскую панораму, - высказался политолог в интервью URA.RU.

По словам Станкевича, этот циничный удар не меняет природу конфликта, а лишь подчеркивает, что никакого мира с Украиной с помощью дипломатии не будет.