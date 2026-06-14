Шаровая молния залетела в квартиру в Твери и попала в духовку

Жители Твери поймали шаровую молнию в духовку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Необычного гостя застала молодая пара из Твери. Как пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT, шаровая молния залетела в квартиру, когда парень и девушка стояли у окна и снимали ее на видео. В какой-то момент «шар» резко свернул в их сторону, проник на кухню и попал в духовку. Все внутри устройства начало искриться, рассказали очевидцы ЧП. Жильцы решили вызывать на место пожарных.

- В попытке справиться с проблемой мужчина решил залить водой включенную плиту с шаровой молнией внутри, но это не помогло – в итоге паре пришлось звонить в МЧС за помощью, - передает информагентство.

Ранее академик РАЕН Владимир Бычков рассказал, что шаровые молнии могут оказаться в помещении даже через трубу.

- Они влетают туда из-за конвекции, а потом попадают в комнату и крутятся. Ловить ее своими руками ни в коем случае нельзя, как и снимать на видео. Нужно стоять спокойно и ждать, когда она погаснет, - посоветовал ученый, его слова цитирует KP.RU.