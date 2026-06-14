МЧС предупредило о грозах и жаре в +27 градусов в Ленобласти

В Петербурге температура составит +20 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая неделя в Ленинградской области стартует с жары. МЧС региона предупреждает жителей о повышении температуры 15 июня. До данным синоптиков, в понедельник сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозам метеорологов, ночью осадки ожидаются местами, днем - в большинстве районов региона. В отдельных территориях возможны грозы.

- Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем - от +19 до +24, местами воздух прогреется до +27 градусов, - уточнили в ведомстве.

Атмосферное давление существенно меняться не будет. Петербургу не так повезло с погодой. 15 июня температура воздуха поднимется до 20 градусов. Также ожидается дождь.

В МЧС региона напомнили о необходимости соблюдать осторожность во время гроз и сильных дождей.