Стало известно, какие автомобили покупают богатые россияне

Россияне чаще всего покупают "Роллс-Ройс" из люксовых авто. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Появилась статистика, какие автомобили чаще всего покупают богатые россияне. По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, обеспеченные люди в основном приобретают большие комфортабельные машины – внедорожники – и садят туда личных водителей. Спорткары у богачей оказались не в приоритете.

- Люксовые внедорожники на данный момент занимают примерно две трети сегмента люкс. Как только производители в этой категории стали запускать такие линейки, продажи взлетели в два раза и даже больше. В России это заметно сильнее, поскольку наши граждане любят большие комфортные машины, подходящие для передвижения по дорогам в черте города и за, - цитируют эксперта в информационном агентстве URA.RU.

В «Автостате» приводят данные, что в минувшем мае в России продали 71 новую машину люксового класса. Это на шесть процентов больше, чем годом ранее, но на 12 процентов меньше, чем в апреле. Чаще всего из люкса россияне покупали Rolls-Royce Cullinan (17 автомобилей), Lamborghini Urus (13), а тройку замкнул Bentley Continental GT (10).