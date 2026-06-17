iPhone 17 рекордно подешевел до 55 тысяч рублей в Петербурге

Айфон 17 подешевел. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Цена на базовый iPhone 17 опустилась до 55 тысяч рублей в Петербурге и остальной России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные аналитиков. Для сравнения, в начале 2026 года модный смартфон от корпорации Apple стоил больше 75 тысяч. Падение стоимости зафиксировали как в интернет-магазинах, так и в маркетплейсах и в мелкой рознице. При этом в крупных розничных магазинах цены на 17-й айфон еще находятся на отметке около 80 тысяч рублей, если считать без скидок.

- За последние шесть месяцев стоимость iPhone 17 снизилась в среднем на 25 процентов, - пишет информационное агентство, ссылаясь на Hi-Tech Mail. – К июню 2026 года стоимость базовой версии гаджета на 256 гигабайтов в интернет-магазинах опустилась с 62 тысяч рублей до 58 тысяч рублей.

Ранее аналитики предсказали, что цену на смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты могут вырасти вдвое до конца 2026 года из-за резкого подорожания комплектующих, в том числе оперативной памяти.