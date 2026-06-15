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НовостиПроисшествия15 июня 2026 5:21

Смертельное ДТП с Renault и Haval произошло на трассе Кола из-за лося

В аварии погиб 74-летний водитель "Рено"
Маргарита СУРИНА
Авария произошла из-за лося, выскочившего на дорогу. Фото: https://t.me/newsdorin

Авария произошла из-за лося, выскочившего на дорогу. Фото: https://t.me/newsdorin

На 144-м километре трассы «Кола» произошло ДТП с участием автомобиля «Рено Дастер» и «Хавал». А во всем виноват оказался… лось. Как сообщили в телеграм-канале «Дорожный инспектор», водитель «Рено Дастер» ночью не увидел животное на дороге и сбил. Усугубилась ситуация, когда мужчина не выставил знак аварийной остановки после внезапного ДТП с лесным жителем.

- Через несколько минут следующий за «Рено Дастер» автомобиль «Хавал» сначала столкнулся с тушей животного, а затем въехал в стоящий «Рено». От удара машину отбросило на водителя «Рено». 74-летний мужчина погиб. Пассажир и водитель автомобиля «Хавал» были госпитализированы, - рассказали в телеграм-канале.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Водителям напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости быть особенно внимательным на загородных трассах, где могут появиться дикие животные.